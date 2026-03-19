Wiener Sportclub muss Stadion-Eröffnung verschieben

Schlechte Nachrichten vom Wiener Sportclub.

Das Eröffnungsspiel am neuen Sportclub-Platz hätte eigentlich am 3. April gegen den SC Krems stattfinden sollen. Dazu wird es aber nicht kommen.

Wie der WSC am Donnerstag verkündet, muss die Stadioneröffnung verschoben werden. "Wir haben alles versucht, den Termin einzuhalten. Ein finales Fach-Gutachten hat jedoch ergeben, dass das Geläuf erst Mitte April voll belastbar sein wird, um so zu gewährleisten, dass die Verwurzelung ausreichend gegeben sein wird", wird Sektionsleiter David Krapf-Günther zitiert.

Verzögerung durch den harten Winter

Darüber hinaus heißt es von der MA 51: "Die außergewöhnlichen Witterungsbedingungen des vergangenen Winters – insbesondere die langanhaltende Schneedecke und die geringe Sonneneinstrahlung – haben die Entwicklung der Rasenfläche deutlich verzögert."

Darum wurde von Experten eine zusätzliche Schonfrist empfohlen.

An diesem Tag steigt das Eröffnungsspiel

Die guten Nachrichten: Der Wiener Sportclub, die MA 51 und die WH Sport konnten sich mittlerweile über die finalen Vertragsdetails des neuen Pachtvertrags einigen. Zur Unterzeichnung kommt es bereits vor der Eröffnung.

Einen neuen Termin für die Stadioneröffnung gibt es auch schon. Am 17. April (19.30) spielt der Sportclub erstmals im neuen Stadion gegen den SV Horn.