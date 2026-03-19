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Bleibt Weimann bei Rapid? "Keinen Plan, wie es weiter geht"
Aktuell ist der Stürmer an Rapid ausgeliehen. Am Stammtisch bei Andy Ogris spricht Weimann über seine Zukunft:
Im Winter wechselte Andreas Weimann leihweise zum SK Rapid.
Die Leihe läuft jedoch nur bis Ende Juni und auch bei seinem Stammklub Derby County endet sein Vertrag im kommenden Sommer.
Am Stammtisch bei Andy Ogris spricht der 34-Jährige über seine aktuelle Vertragssituation und darüber, welche Optionen er im Sommer hat.
Was Weimann über seine Zukunft sagt, siehst du hier: