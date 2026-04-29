Schiri wird bei Nachwuchsmatch in Tirol getreten und beleidigt

Zu unschönen Szenen ist es bei einem U14-Spiel in Tirol am vergangenen Wochenende gekommen.

Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, musste die Partie vorzeitig abgebrochen werden. Ein Akteur sei nach einer Blauen Karte ausgeflippt. Anschließend gab es Rot.

"Ein Schiedsrichter wurde während der Spielleitung körperlich attackiert und rassistisch beleidigt", so Schiedsrichter-Obmann Gregor Danler. Jetzt ist der Strafsenat am Zug.