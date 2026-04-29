Kompany ortet zwei irreguläre PSG-Tore

Es war ein spektakulärer Abend in der UEFA Champions League. Bayerns Halbfinalhinspiel bei Titelverteidiger PSG endet mit einem 5:4 für die Franzosen. Nach dem Spiel wurde über den Auftritt beider Mannschaften geschwärmt >>>

Für Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany war es nicht unbedingt ein einfacher Abend, der Belgier musste aufgrund einer Sperre auf der Tribüne Platz nehmen.

Elfmeter wird diskutiert

Auch wenn er von der Art des Spiels eigentlich begeistert war, gab es doch etwas zu bemängeln.

Der Elfmeter von PSG kurz vor der Pause zum 3:2 dank Davies-Handspiel gilt als diskutabel.

"Der Elfmeter ist kein Elfmeter, meiner Meinung nach. Er (der Ball, Anm.) geht vom Körper zur Hand, außer die Regeln sind anders …", macht Kompany bei "CBS Sports" klar.

Tor aus Ecke, die keine war

Auch am PSG-Treffer davor zum 2:1 nach Ecke hat der Bayern-Coach etwas zu bemängeln.

"Und die Ecke: Der Ball geht durch die Beine, natürlich muss man es besser verteidigen, aber niemand berührt den Ball, es ist also nicht einmal eine Ecke", meint Kompany in der Mixed-Zone.

Der Belgier erkannte dennoch die Klasse der Pariser an. Die Schiedsrichterentscheidungen seien nur "der Anfang der Analyse".