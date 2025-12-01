Robert Weinstabl findet neuen Job

Neuer Job für Robert Weinstabl!

Der ehemalige Zweitliga-Coach unterschreibt nach seinem Aus beim Wiener Sportclub beim 1. Fortuna Wiener Neustädter SC und arbeitet ab sofort in der niederösterreichischen 11teamsport 1. Landesliga.

Einst war er als Nachwuchstrainer für den Verein tätig. "Ich freue mich sehr, wieder in Wiener Neustadt zu sein und mit diesem ambitionierten Team die nächsten Schritte zu gehen – für die Stadt, die Region und unsere Fans. Als ich 2012 meine Tätigkeit als Nachwuchstrainer beendete, hatte ich bereits den Wunsch, eines Tages als Cheftrainer zurückzukehren", so Weinstabl.

Aktuell liegt der Klub nach einer enttäuschenden Hinrunde auf Platz neun der Liga.