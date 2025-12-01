NEWS
Christopher Drazan übernimmt erstmals Cheftrainerposten
Der Ex-Rapidler coacht künftig in der 2. Landesliga Ost. Für den Klub lief er einst als Spieler auf.
Christopher Drazan wird erstmals Cheftrainer im Unterhaus.
Der Ex-Rapidler übernimmt, wie man dem ÖFB-System entnehmen kann, einen Posten in der 2. Landesliga Ost beim SC Katzelsdorf.
Zwischen 2021 und 2024 lief der dreifache ÖFB-Teamspieler für den Klub auf, agierte damals ab Februar 2022 als spielender Co-Trainer und war maßgeblich am Gebietsligatitel beteiligt. Weitere Trainererfahrung sammelte Drazan als Co-Trainer beim LAZ Wien.
Der 35-Jährige ist seit März 2023 Inhaber einer UEFA B Lizenz. Sein neuer Klub befindet sich derzeit auf Rang sechs der 2. Landesliga Ost.