Profi-Aus! Ex-Schottland-Legionär wechselt ins Unterhaus

Peter Haring wechselt ins niederösterreichische Fußball-Unterhaus.

Der 32-jährige Burgenländer verabschiedet sich aus dem Profifußball und schließt sich dem SC Wolkersdorf an.

Der langjährige Schottland-Legionär (129 Spiele für Heart of Midlothian) heuert damit nach rund einem halben Jahr Vereinslosigkeit in der 2. Landesliga Ost an. Zuvor verbrachte Haring, der als Sechser, Achter oder Innenverteidiger spielen kann, das Frühjahr 2025 beim FAC in der ADMIRAL 2. Liga.

"So einen Transfer hat es bei uns noch nie gegeben“, freut sich Wolkersdorf-Sportchef Wolfgang Jaich gegenüber der "NÖN".

Mit Daniel Schöpf steht bei den Weinviertlern ein weiterer Ex-Bundesliga-Profi und Freund von Haring unter Vertrag.