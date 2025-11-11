Paul Scharner übernimmt Unterhaus-Klub als Cheftrainer

Ex-ÖFB-Nationalspieler Paul Scharner (45) ist neuer Cheftrainer des SCU Kilb. Das gibt der Viertligist aus Niederösterreich am Dienstag bekannt.

"Seine enormen Erfahrungen, die er im Fußballbereich gesammelt hat, sind definitiv eine Bereicherung – nicht nur für die Mannschaft, sondern für den gesamten Verein", sagt der Sportliche Leitner Matthias Trattner.

Scharner zu seinem neuen Engagement: "Schon beim ersten Kennenlernen habe ich gespürt, wie viel Energie und Leidenschaft in diesem Verein steckt. Ich kann es kaum erwarten, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft erfolgreichen, mutigen Fußball zu spielen. In den letzten Spielen habe ich viel Potenzial gesehen – darauf möchte ich aufbauen."

Der SCU Kilb steht aktuell auf Platz 13 von 16 in der 1. NÖ Landesliga.

Karriereende vor zwölf Jahren

Scharner lief während seiner aktiven Spielerkarriere über 200-mal in der Premier League auf (Wigan Athletic, West Brom) und streifte 40-mal das ÖFB-Trikot über. Seine Profi-Laufbahn beendete er 2013 nach der Vertragsauflösung beim Hamburger SV.

Im Jahr 2017 war der 45-Jährige kurzzeitig Trainer in Hagenbrunn. Zwei Jahre später gab der Niederösterreicher ein Spieler-Comeback in der fünften Liga beim SC Melk. Danach war Scharner von 2022 bis Ende 2023 Jugendleiter beim SKN St. Pölten.