Für Österreichs U17-Nationalteam steht am Dienstag das letzte Gruppenspiel bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar an. Dort treffen sie auf das noch punktelose Neuseeland (ab 16:45 im LIVE-Ticker >>>).

Schon vor dem Spiel kann die ÖFB-U17 fix mit dem Sechzehntelfinale planen, einzig der Gruppensieg ist noch nicht fixiert. Theoretisch könnte der Sieger der Begegnung Saudi-Arabien gegen Mali Österreich noch überholen. Dazu müsste die ÖFB-U17 jedoch gegen Neuseeland verlieren und eine schlechtere Tordifferenz aufweisen. Aktuell hat Österreich ein Toverhältnis von plus vier, Mali und Saudi-Arabien jeweils null.

Mit einem Punkt gegen Neuseeland wäre Österreich Platz eins in der Gruppe L also nicht mehr zu nehmen. Zudem geht es noch um die Setzung für das Sechzehntelfinale.

LIVE-Ticker: