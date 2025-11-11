Pacult unter Druck? – "Trainerwechsel schwieriger als erwartet"

Mit einer Niederlage gegen den TSV Hartberg hat sich der Wolfsberger AC in die Länderspielpause verabschiedet.

Die Lavanttaler schaffen es unter Neo-Cheftrainer Peter Pacult nicht an die starken Leistungen zu Saisonbeginn anzuknüpfen. Während Ex-Trainer Didi Kühbauer seit seinem Abschied vier Ligasiege in Serie einfahren konnte, holte der WAC im selben Zeitraum gerade einmal vier Punkte.

Obwohl – wie die "Krone" schreibt – zwischen Spielern und Pacult noch nicht die große Harmonie herrscht und zuletzt auch die Erfolgserlebnisse ausgeblieben sind, bleibt Präsident Dietmar Riegler ruhig.

"Jeder Klub – ob Rapid, Sturm, Salzburg – hatte schon eine Unserie. Ich bin um Konsens bemüht! Aber: Wir haben nun mal den stärksten Kader aller Zeiten – die Unzufriedenheit muss ab- und nicht zunehmen", so die Forderung des 59-Jährigen.

Riegler über Trainerwechsel: "War keine angenehme Zeit"

Der WAC-Boss versucht sich aktiv einzubringen, sowohl mit der Mannschaft als auch mit dem Trainer hat er intensive Gespräche geführt.

Der Trainerwechsel hat niemanden kaltgelassen, wie er gegenüber der "Krone" verrät: "Es war keine angenehme Zeit, als uns Kühbauer verlassen hat. Der Trainerwechsel war schwieriger als erwartet. Fakt ist in jedem Fall: Training und Spiel müssen Spaß machen – sonst kannst du in diesem Sport nichts erben!"