NEWS

Pacult unter Druck? – "Trainerwechsel schwieriger als erwartet"

Der WAC lässt aktuell die Freude am Fußball vermissen. Das muss sich ändern, "sonst kannst du in diesem Sport nichts erben", so Präsident Dietmar Riegler.

Pacult unter Druck? – "Trainerwechsel schwieriger als erwartet" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit einer Niederlage gegen den TSV Hartberg hat sich der Wolfsberger AC in die Länderspielpause verabschiedet.

Die Lavanttaler schaffen es unter Neo-Cheftrainer Peter Pacult nicht an die starken Leistungen zu Saisonbeginn anzuknüpfen. Während Ex-Trainer Didi Kühbauer seit seinem Abschied vier Ligasiege in Serie einfahren konnte, holte der WAC im selben Zeitraum gerade einmal vier Punkte.

Obwohl – wie die "Krone" schreibt – zwischen Spielern und Pacult noch nicht die große Harmonie herrscht und zuletzt auch die Erfolgserlebnisse ausgeblieben sind, bleibt Präsident Dietmar Riegler ruhig.

"Jeder Klub – ob Rapid, Sturm, Salzburg – hatte schon eine Unserie. Ich bin um Konsens bemüht! Aber: Wir haben nun mal den stärksten Kader aller Zeiten – die Unzufriedenheit muss ab- und nicht zunehmen", so die Forderung des 59-Jährigen.

Riegler über Trainerwechsel: "War keine angenehme Zeit"

Der WAC-Boss versucht sich aktiv einzubringen, sowohl mit der Mannschaft als auch mit dem Trainer hat er intensive Gespräche geführt.

Der Trainerwechsel hat niemanden kaltgelassen, wie er gegenüber der "Krone" verrät: "Es war keine angenehme Zeit, als uns Kühbauer verlassen hat. Der Trainerwechsel war schwieriger als erwartet. Fakt ist in jedem Fall: Training und Spiel müssen Spaß machen – sonst kannst du in diesem Sport nichts erben!"

Mehr zum Thema

Nach Tätlichkeit: So lange wird WAC-Kicker Renner gesperrt

Nach Tätlichkeit: So lange wird WAC-Kicker Renner gesperrt

Bundesliga
8
Salzburg-Youngster erstmals für A-Nationalteam nominiert

Salzburg-Youngster erstmals für A-Nationalteam nominiert

Bundesliga
1
VAR-Rückblick: Austria hatte gegen GAK Glück

VAR-Rückblick: Austria hatte gegen GAK Glück

Bundesliga
214
Welches Team muss um die Top 6 zittern?

Welches Team muss um die Top 6 zittern?

Bundesliga
23
Gute Personal-News vom ÖFB-Team

Gute Personal-News vom ÖFB-Team

ÖFB-Team
Für Deschamps könnte es nach der WM in die Wüste gehen

Für Deschamps könnte es nach der WM in die Wüste gehen

Fußball
U17-WM heute: Österreich - Neuseeland

U17-WM heute: Österreich - Neuseeland

Fußball
7
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball