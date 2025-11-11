Für Deschamps könnte es nach der WM in die Wüste gehen

Didier Deschamps könnte nach der WM 2026 wieder einen Klub übernehmen. Der 57-Jährige wird mit einem Engagement in Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

In einem Interview mit "Telefoot" sagte Deschamps, dass es Kontakt zu einem saudischen Klub gegeben habe. "Ich werde keine Namen nennen, aber sie kennen meine Situation." Laut der "L’Equipe" handelt es sich bei dem Klub um Al-Ittihad, wo unter anderem die Franzosen Karim Benzema und N'Golo Kante unter Vertrag stehen.

Deschamps bestätigte zu Beginn des Jahres, nach der WM 2026 als Frankreichs Teamchef aufzuhören. Die Teilnahme der Franzosen an dem Großereignis im nächsten Jahr ist noch nicht fix. Mit einem Quali-Sieg gegen die Ukraine am Donnerstag würde die "Equipe Tricolore" jedoch das WM-Ticket lösen.

Deschamps dementierte in dem Interview mit "Telefoot" auch Gerüchte, wonach er als Trainer zu Juventus zurückkehren könnte. Das brasilianische Nationalteam sei für ihn ebenfalls kein Thema.

Zidane will "bald" auf die Trainerbank zurückkehren

Ein Deschamps-Nachfolger beim französischen Nationalteam steht noch nicht fest. In der Vergangenheit brachte sich Ex-Real-Coach Zinedine Zidane jedoch selbst ins Gespräch. "Ich würde gerne eines Tages der Nationaltrainer von Frankreich sein", so der 53-Jährige (hier Nachlesen >>>).

Wie "RMC" berichtet, sagte Zidane am Montag am Rande eines Benefizspiels, dass er "bald" auf die Trainerbank zurückkehren werde. Der Franzose ist bereits seit über vier Jahren ohne Trainerjob.