NEWS

Bundesliga: Ausgeglichen oder einfach schwach?

In der neuesten Folge der Ansakonferenz geht es unter anderem um das aktuelle Niveau der ADMIRAL Bundesliga.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit 25 Punkten nach 13 Runden führt der FC Red Bull Salzburg aktuell die Tabelle der ADMIRAL Bundesliga an. Zuletzt hatte die Wiener Austria im Jahr 1994 weniger Zähler als Tabellenführer nach 13 Spieltagen.

In der neuesten Folge der Ansakonferenz sprechen Hannes, July und Patrick über das aktuelle Niveau in der Bundesliga und darüber, ob es einfach nur sehr spannend ist oder ob es wirklich einen Qualitätsverlust gab.

Hier ansehen:

Mehr zum Thema

Welches Team muss um die Top 6 zittern?

Welches Team muss um die Top 6 zittern?

Bundesliga
25
Salzburg-Youngster erstmals für A-Nationalteam nominiert

Salzburg-Youngster erstmals für A-Nationalteam nominiert

Bundesliga
1
VAR-Rückblick: Austria hatte gegen GAK Glück

VAR-Rückblick: Austria hatte gegen GAK Glück

Bundesliga
215
Pacult unter Druck? – "Trainerwechsel schwieriger als erwartet"

Pacult unter Druck? – "Trainerwechsel schwieriger als erwartet"

Bundesliga
4
Hat Salzburg Abwehr-Talent aus der Serie B am Zettel?

Hat Salzburg Abwehr-Talent aus der Serie B am Zettel?

Bundesliga
48
Schicker vor RBS-Wechsel? Das sagt Salzburg-Boss Reiter

Schicker vor RBS-Wechsel? Das sagt Salzburg-Boss Reiter

Bundesliga
43
Nach Tätlichkeit: So lange wird WAC-Kicker Renner gesperrt

Nach Tätlichkeit: So lange wird WAC-Kicker Renner gesperrt

Bundesliga
8
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Ansakonferenz FC Red Bull Salzburg