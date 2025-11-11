Bundesliga: Ausgeglichen oder einfach schwach?

Mit 25 Punkten nach 13 Runden führt der FC Red Bull Salzburg aktuell die Tabelle der ADMIRAL Bundesliga an. Zuletzt hatte die Wiener Austria im Jahr 1994 weniger Zähler als Tabellenführer nach 13 Spieltagen.

In der neuesten Folge der Ansakonferenz sprechen Hannes, July und Patrick über das aktuelle Niveau in der Bundesliga und darüber, ob es einfach nur sehr spannend ist oder ob es wirklich einen Qualitätsverlust gab.

Hier ansehen: