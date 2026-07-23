Nach WM-Verletzung: Barca muss vorerst auf de Jong verzichten

Bittere Gewissheit für Frenkie de Jong!

Der Niederländer hat sich bei der WM einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen.

Sein Zustand soll laut einer Pressemitteilung nun überwacht werden. Wie lange er Barcelona fehlen wird, steht vorerst nicht fest.

Keine OP nötig

Auf Instagram teilt der Mittelfeldspieler mit, dass die Verletzung zunächst nicht so schlimm ausgesehen hätte, weshalb er weiterhin am Platz stand. In weiteren Untersuchungen zeigte sich dann ein anderes Bild.

Einer Operation muss er sich nicht unterziehen.