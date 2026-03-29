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Klub von Martin Harnik könnte erstmals seit 13 Jahren aufsteigen

Seit sechs Jahren läuft der frühere ÖFB-Teamspieler für TuS Dassendorf auf. Der Oberligist könnte einen Kurswechsel einschlagen.

Klub von Martin Harnik könnte erstmals seit 13 Jahren aufsteigen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Auch mit seinen 38 Jahren spielt Martin Harnik weiter regelmäßig Fußball.

Der 68-fache ÖFB-Teamspieler läuft seit 2020 für den deutschen Unterhaus-Klub TuS Dassendorf auf. Selbst im hohen Fußballeralter liefert er noch starke Zahlen, traf in 13 Spielen (sechs davon in der Startelf) zehn Mal und legte drei Tore auf.

Sieben Meistertitel seit 2014, aber nie aufgestiegen

Unter anderem deshalb steht Dassendorf in der Oberliga Hamburg als Dritter gut da. Erstmals seit vielen Jahren erwartet den Verein aber nicht nur ein Meisterschaftskampf, sondern auch ein Aufstiegsrennen.

Aus infrastrukturellen Gründen verzichtete Dassendorf seit über einem Jahrzehnt nämlich auf den Aufstieg in die Regionalliga. Und das, obwohl man seit Wiederaufstieg 2013/14 sieben Mal Meister wurde und jede einzelne Saison seither in den Top drei beendete.

In dieser Saison ändert sich das aber. Der Verein verkündete, dass die Lizenz für die Regionalliga Nord eingereicht wurde. Damit könnte der Harnik-Klub bereits heuer aufsteigen.

Aufholjagd nötig

Das Problem: Aktuell hat Dassendorf, wo neben Harnik auch Max Kruse im Kader steht, zehn Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Eimsbüttel.

Der Spitzenreiter absolvierte schon drei Spiele mehr. Doch selbst auf den Zweiten, ETSV Hamburg, fehlen Dassendorf sechs Zähler.

Zehn Partien hat der Verein von Harnik also noch Zeit, um erstmals 2001 (damals noch Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein) wieder in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands zu spielen.

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