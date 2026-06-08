NEWS

Hinteregger führt Sirnitz als Spielertrainer zu Aufstieg

Im ersten Jahr nach seiner Rückkehr führt der ehemalige ÖFB-Kicker seinen Jugendklub in die Kärntner Liga.

Hinteregger führt Sirnitz als Spielertrainer zu Aufstieg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am letzten Spieltag sichert sich Spielertrainer Martin Hinteregger mit dem SV Sirnitz den Meistertitel in der Unterliga Mitte.

Der 33-Jährige kehrte nach seinem Engagement bei der Austria Klagenfurt zu seinem Jugendklub zurück und feiert nun den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Aufstieg in Kärntner Liga

Mit einem souveränen 6:0-Heimsieg gegen Arriach machten die Kärntner den Titelgewinn und den damit verbundenen Aufstieg in die viertklassige Kärntner Liga perfekt. Hinteregger traf selbst zum 1:0.

Dank des klaren Erfolgs zieht Sirnitz am Saisonende noch an den punktgleichen Konkurrenten Landskron und Feldkirchen vorbei und verweist diese auf die Plätze zwei und drei.

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Fußball - Tore in einem Kalenderjahr (91)
Fußball - Tore bei einer WM-Endrunde (13)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

adidas Trionda: Jetzt Spielball der FIFA WM 2026™ gewinnen

adidas Trionda: Jetzt Spielball der FIFA WM 2026™ gewinnen

Winzone
ÖFB-Co bewilligt Ex-LASK-Kicker Braunschweig-Verbleib

ÖFB-Co bewilligt Ex-LASK-Kicker Braunschweig-Verbleib

International
Noch Platz für Danso? Tottenham will niederländischen WM-Fahrer

Noch Platz für Danso? Tottenham will niederländischen WM-Fahrer

Premier League
Wohin zieht es Paul Komposch?

Wohin zieht es Paul Komposch?

Bundesliga
Salzburg erzielt wohl Einigung mit Veratschnig

Salzburg erzielt wohl Einigung mit Veratschnig

Bundesliga
44
Saudi-Gerücht zu Jürgen Klopp!

Saudi-Gerücht zu Jürgen Klopp!

International
5
Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?

Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?

Bundesliga
21

Kommentare

Fußball Fußball-Unterhaus Martin Hinteregger