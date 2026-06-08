Hinteregger führt Sirnitz als Spielertrainer zu Aufstieg

Am letzten Spieltag sichert sich Spielertrainer Martin Hinteregger mit dem SV Sirnitz den Meistertitel in der Unterliga Mitte.

Der 33-Jährige kehrte nach seinem Engagement bei der Austria Klagenfurt zu seinem Jugendklub zurück und feiert nun den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Aufstieg in Kärntner Liga

Mit einem souveränen 6:0-Heimsieg gegen Arriach machten die Kärntner den Titelgewinn und den damit verbundenen Aufstieg in die viertklassige Kärntner Liga perfekt. Hinteregger traf selbst zum 1:0.

Dank des klaren Erfolgs zieht Sirnitz am Saisonende noch an den punktgleichen Konkurrenten Landskron und Feldkirchen vorbei und verweist diese auf die Plätze zwei und drei.