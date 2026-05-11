Amstetten verlängert mit Leistungsträger

Transfernews aus Amstetten!

Kurz vor Ende der Saison gibt der SKU Ertl Gas Amstetten eine wichtige Verlängerung bekannt. Sebastian Wimmer wird nach zwei Saisonen auch weiterhin für die Niederösterreicher auflaufen.

"Mit Sebastian Wimmer verlängert ein absoluter Führungsspieler und eine herausragende Persönlichkeit seinen Vertrag beim SKU Ertl Glas Amstetten. Er übernimmt auf und neben dem Platz Verantwortung, geht mit seiner Mentalität voran und verkörpert genau jene Werte, für die unser Verein steht", sagt Sportdirektor Thomas Gebauer.

"Wichtig, an einem Ort zu sein, wo ich Vertrauen spüre"

Wimmer selbst merkt über seinen Verbleib an: "Nach vielen Jahren im Profifußball ist es für mich wichtig, an einem Ort zu sein, an dem ich Vertrauen spüre, Verantwortung übernehmen kann und mich mit dem Umfeld identifiziere. Der Verein hat in den vergangenen Jahren eine klare Entwicklung genommen, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diesen Weg weiterzugehen."

Der 31-Jährige traf am vergangenen Freitag gegen Austria Klagenfurt (zum Spielbericht >>>), zudem ließ er sein Team in der aktuellen Saison fünf weitere Male jubeln. Der Mittelfeldspieler stand zudem 26 Mal am Feld.