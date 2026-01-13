GAK präsentiert den Liendl-Nachfolger

Fast zwei Monate nach dem Aus von Michael Liendl hat der GAK seinen Nachfolger bekannt gegeben.

Matthias Puschl wird neuer Trainer der GAK Amateure. Der 29-Jährige übernimmt damit zum ersten Mal einen Klub außerhalb Kapfenbergs. Beim KSV coachte der frühere Mittelfeldspieler (Karriereende im Jänner 2025) bis Jahresende ebenso die zweite Mannschaft.

Profi-Erfahrung in LigaZwa und Bundesliga

Als Spieler war Puschl für Kapfenberg (131 Spiele), Gleisdorf (45), Lafnitz (22), Oberwart (21) und Altach (3) im Einsatz. Für den SCRA lief er sogar dreimal in der ADMIRAL Bundesliga auf. Deutlich häufiger (139 Mal) spielte der gebürtige Grazer aber in LigaZwa.

Neben Puschl stößt auch Sergii Litowtschenko (TW-Trainer) in den Betreuerstab der GAK Amateure.

Akademieleiter Christian Zach sagt über die beiden Neuzugänge: "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, unseren Wunschkandidaten für die GAK-Amateure zu verpflichten. Matthias Puschl passt aus unserer Sicht sowohl fachlich als auch menschlich sehr gut zu unserem Verein. Sein hoher Einsatz, seine große Bereitschaft zur täglichen Arbeit, seine Akribie sowie sein klarer Blick für das Wesentliche haben uns davon überzeugt, dass er die richtige Wahl für diesen wichtigen Bereich ist. Gemeinsam mit dem neuen Torwarttrainer haben wir aus unserer Sicht die bestmögliche Lösung für die Weiterentwicklung unserer Spieler gefunden.“