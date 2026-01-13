NEWS

GAK holt Testspiel-Remis gegen slowakischen Erstligisten

Murat Satin trifft sehenswert für die Grazer.

GAK holt Testspiel-Remis gegen slowakischen Erstligisten Foto: © GEPA
Der GAK hat sein erstes Testspiel nach der Winterpause bestritten. Dabei trennten sich die Grazer im Duell gegen den slowakischen Erstligisten KFC Komarno mit 1:1.

Der Bundesligist, der sich seit Montag auf Trainingslager in Loipersdorf befindet, geht nach einem Freistoßtreffer von Murat Satin (20.) in Führung.

In der 45. Minute wird Komarno nach einem Foul von Christian Lichtenberger ein Elfmeter zugesprochen. Elvis Mashike verwandelt diesen zum 1:1 Endstand.

Bereits am 16.1. steht das nächste Testspiel gegen FC Admira Wacker Mödling an.

Retro-Look: Das sind die neuen Trikots des GAK

