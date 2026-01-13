NEWS

Loipe statt Rasen! Bundesliga-Klub auf Langlauf-Ausflug

Die WSG Tirol versuchte sich im Rahmen der Winter-Vorbereitung an einer anderen Sportart.

Loipe statt Rasen! Bundesliga-Klub auf Langlauf-Ausflug
Die WSG Tirol blickt auf einen Herbst voller Höhen und Tiefen zurück.

Auf Achtungserfolge gegen Salzburg oder Sturm Graz folgten teils klare Niederlagen gegen direkte Tabellennachbarn - insgesamt präsentierte sich die Mannschaft von Philipp Semlic über weite Strecken aber ordentlich.

Zuerst auf der Loipe, dann nach Malta

Dass die WSG kein gewöhnlicher Bundesliga-Klub ist und in Tirol eigentlich andere Sportarten dominieren, stellte die WSG nun im Rahmen einer Teambuilding-Einheit unter Beweis.

Wie der Klub in einem Social-Media-Beitrag verriet, absolvierte die Mannschaft am Montag in der "arena365" in Kirchberg eine Teambuilding-Einheit - dabei versuchten sich Valentino Müller, Quincy Butler und Co. auf der Langlauf-Loipe.

Spaß und Abwechslung, bevor der Fokus wieder in Richtung Frühjahr gelegt wird. Bereits am Mittwoch geht es ins Trainingslager nach Malta, wo man sich mit den slowenischen Teams NK Bravo und NK Triglav duelliert.

Die Fotos des Langlauf-Ausflugs der WSG Tirol:

