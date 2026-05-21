First Vienna: Auch Amateure-Coach verlässt den Verein

Der First Vienna FC hat für die kommende Saison bereits einen Trainerwechsel vollzogen. Patrick Enengl übernimmt das Amt bei den Profis >>>

Einen neuen Mann gibt es ab sofort auch bei den Amateuren. Wie der Klub vermeldet, verlässt Gökce Tuna den Verein auf eigenen Wunsch. Sein Vertrag wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Vizemeister in der Stadtliga

Bis Saisonende übernimmt vorerst Co-Trainer Denny Krcmarek das Amt. Tuna führte den Verein 2023/24 aus der 2. Landesliga in die Wiener Stadtliga, verpasste mit dem Vizemeistertitel in der Folgesaison den Aufstieg in die Regionalliga Ost nur knapp.

Der Türke wechselte 2023 zur Vienna, zu Beginn arbeitete er dort im NWZ des Klubs, wurde dann im März 2024 zum Amateure-Trainer befördert.

Lob vom Nachwuchsleiter

"Göki hat unsere Nachwuchsarbeit mit großem Engagement und fachlicher Qualität bereichert. Besonders seine Arbeit mit jungen Spielern und deren Entwicklung war für unseren Verein sehr wertvoll. Wir respektieren seine Entscheidung und bedanken uns herzlich für seinen Einsatz und seine Leistungen in Blau-Gelb", vermeldet Nachwuchsleiter Nermin Jusic.

Tuna meint: "Ich blicke auf eine unglaublich erfolgreiche Zeit bei der Vienna zurück. Im ersten Jahr der Meistertitel und Aufstieg, danach die Vizemeisterschaft in der Stadtliga, und aktuell stehen wir mit 41 Punkten hervorragend da. Was mich aber am meisten stolz macht, ist, dass wir in dieser Zeit etliche junge Talente weiterentwickeln und erfolgreich bei der Kampfmannschaft andocken lassen konnten."