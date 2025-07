Ex-SKN-Profi wird Cheftrainer der St. Pölten Juniors

Der neue Cheftrainer der SKN St. Pölten Juniors heißt Daniel Schütz!

Der 34-jährige Ex-Profi tritt die Nachfolge von Abdullah Tabarrant an, der sich nach zwei Jahren in Richtung Deutschland verabschiedet. Er wird künftig in der Nachwuchsakademie von Borussia Dortmund arbeiten.

Für Daniel Schütz, der seit der Saison 2024/25 als Co-Trainer der Kampfmannschaft tätig ist, ist es die erste Station als Cheftrainer. "Ich habe nicht lange überlegen müssen, als man mir das Angebot gemacht hat. Ich denke, dass es ein nächster, sehr wichtiger Schritt in meiner Trainerkarriere ist", so die ersten Worte des Neo-Cheftrainers der Juniors.

Der Kampfmannschaft wird Schütz, der für den SKN St. Pölten insgesamt 165 Pflichtspiele absolviert hat, als Co-Trainer erhalten bleiben. "Das war mir sehr wichtig – denn ich denke, so haben wir unsere Youngster, die ja nach und nach in die Profi-Mannschaft eingebaut werden sollen, noch viel besser im Blickfeld", betont der 34-Jährige.