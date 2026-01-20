NEWS

Ex-Bundesliga-Kicker zieht es mit 25 Jahren ins Unterhaus

Einst galt er als vielversprechendes Talent des FC Red Bull Salzburg. Jetzt geht es nach der Profikarriere ins Unterhaus.

Ex-Bundesliga-Kicker zieht es mit 25 Jahren ins Unterhaus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Nikola Stosic (25) beendet zumindest vorerst seine Profilaufbahn.

Der Serbe schaffte 2018 den Sprung aus der Red Bull Akademie zum FC Liefering. Zwischen 2021 und 2024 lief er dann für die SV Ried auf. Für die Oberösterreicher sammelte er auch 39 Bundesliga-Einsätze.

Seit Sommer vereinslos

Im Februar 2024 ging es zu Sturm Graz II, seit vergangenem Sommer war Stosic ohne Klub.

Jetzt schließt er sich UFC Ostermiething aus der Oberösterreich Liga an. Damit verabschiedet sich der einstige serbische Nachwuchsnationalspieler vorerst aus dem Profibereich. 93 Mal lief der gebürtige Salzburger in der ADMIRAL 2. Liga auf.

Sein neuer Klub befindet sich auf Platz fünf der höchsten oberösterreichischen Spielklasse.

Fußball Fußball-Unterhaus Nikola Stosic