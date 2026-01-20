NEWS

Heimlich in Fußball-Umkleide gefilmt: Strafanträge eingebracht

Der Prozess gegen den ehemaligen Funktionär des Bundeslegisten ist für den 23. Februar anberaumt.

Heimlich in Fußball-Umkleide gefilmt: Strafanträge eingebracht Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Gegen einen ehemaligen Funktionär des Fußball-Bundesligisten, der in Damen-Umkleidekabinen des Vereins heimlich gefilmt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Feldkirch nun zwei Strafanträge eingebracht.

Wie Vorarlberger Medien berichteten, beziehen sie sich auf die Paragrafen 120 StGB (Missbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten) sowie 207 StGB (pornografische Darstellung Minderjähriger). Der Prozess ist für den 23. Februar angesetzt.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden rund 30 Spielerinnen als mögliche Opfer einvernommen. Nach Angaben des Vereins kam der Beschuldigte am 22. September vergangenen Jahres auf den Verein zu und gab an, seine Funktion aus persönlichen Gründen aufgeben zu wollen.

Nach einer unangekündigten Durchsuchung der Kabinenräume durch das Landeskriminalamt - Kameras wurden dabei keine gefunden - erfuhr der Verein am 15. Oktober, gegen wen sich die Ermittlungen richteten.

Daraufhin sei gegen den Beschuldigten sofort ein umfassendes Betretungsverbot für das Vereinsgelände ausgesprochen worden, möglichen Betroffenen wurde Unterstützung angeboten, erklärte der Verein. Zuvor gabe es Kritik am Umgang des Vereins mit der Causa gegeben.

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Verliert Sturm im Sommer einen Leistungsträger?

Transfer-Update: Verliert Sturm im Sommer einen Leistungsträger?

Bundesliga
7
Altach droht Abgang von Stammverteidiger

Altach droht Abgang von Stammverteidiger

Bundesliga
8
Adios Madrid: Wo landet David Alaba?

Adios Madrid: Wo landet David Alaba?

Bundesliga
33
Austria-Camp: Diese Talente dürfen sich beweisen

Austria-Camp: Diese Talente dürfen sich beweisen

Bundesliga
3
Wechselt Kante zurück nach Europa?

Wechselt Kante zurück nach Europa?

International
2
Ausgestochen! Salzburg verliert Transferrennen gegen Inter

Ausgestochen! Salzburg verliert Transferrennen gegen Inter

Serie A
12
Neben Glasner: Ex-Salzburg-Kicker Trainerkandidat bei ManUnited

Neben Glasner: Ex-Salzburg-Kicker Trainerkandidat bei ManUnited

Premier League
3
Kommentare

Kommentare

Fußball Frauen-Fußball SCR Altach Frauen Altach SCR Altach