Wechselt Kante zurück nach Europa?

Der Franzose steht seit 2023 in Saudi-Arabien unter Vertrag. Nun könnte es ihn zurück nach Europa verschlagen.

Wechselt Kante zurück nach Europa? Foto: © GETTY
Der Weltmeister von 2018 N´Golo Kante könnte bald wieder nach Europa wechseln.

Die Gespräche zwischen Fenerbahçe und N’Golo Kanté dauern bereits seit letzter Woche an und werden in dieser Woche fortgesetzt.

Vor allem die Ablösesumme ist nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano noch nicht final geklärt. Fenerbahçe arbeitet intensiv an einer Lösung.

Der Spieler hat dem Wechsel nach Istanbul bereits zugestimmt.

