Wechselt Kante zurück nach Europa?

Der Weltmeister von 2018 N´Golo Kante könnte bald wieder nach Europa wechseln.

Die Gespräche zwischen Fenerbahçe und N’Golo Kanté dauern bereits seit letzter Woche an und werden in dieser Woche fortgesetzt.

Vor allem die Ablösesumme ist nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano noch nicht final geklärt. Fenerbahçe arbeitet intensiv an einer Lösung.

Der Spieler hat dem Wechsel nach Istanbul bereits zugestimmt.