Titelverteidiger Spanien steht nach einem verrückten 6:5-Sieg nach Verlängerung gegen Deutschland im Finale der U19-Europameisterschaft!

In Bukarest avanciert Betis-Kicker Pablo Garcia mit einem Viererpack zum Matchwinner. Bei den Deutschen erzielt Hoffenheims Max Moerstedt einen Hattrick.

Der Schützling von TSG-Coach Christian Ilzer bringt Deutschland in Halbzeit eins in Führung (28.). Spanien vergibt durch einen vergebenen Elfmeter von Antonio Cordero (35.) die Chance, vor der Pause auszugleichen.

Doch Garcia schlägt nach dem Seitenwechsel in Minute 61 erstmals zu. Said El Mala bringt Deutschland erneut auf die Siegerstraße (78.).

Irre Nachspielzeit - Torspektakel in Verlängerung

Die DFB-Elf hat den Aufstieg vor den Augen, bis es zur Nachspielzeit kommt - sieben Minuten werden angezeigt. In dieser dreht Garcia mit zwei weiteren Treffern (90.+1, 90.+5) das Spiel. Als alles auf einen Spanien-Sieg hinausläuft, nimmt die Partie eine erneute Wendung.

Andres Cuneca bugsiert den Ball ins eigene Tor (90.+9) - 3:3 und Verlängerung!

In dieser geht es ebenso wild her. Erst stellt Tomas Marques auf 4:3 für Spanien (97.), ehe Moerstedt mit seinem Hattrick (104., 107.) Deutschland erneut in Führung bringt.

Das 5:4 währt nicht lange, da Jan Virgili (113.) Spanien zurück ins Spiel bringt. Kurz vor dem Schlusspfiff schlägt dann Garcia ein viertes Mal zu, in Minute 119 macht der Betis-Stürmer den Irrsinn perfekt - 6:5 und das Finale kann kommen.

In diesem geht es entweder gegen Gastgeber Rumänien oder die Niederlande. Rekordchampion Spanien jagt nach dem elften Titel.