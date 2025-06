U21-EM: Deutschland biegt 9 Italiener erst nach Verlängerung

Das Halbfinale der U21-Europameisterschaft in der Slowakei steht!

Nach England und den Niederlanden ziehen am Sonntag Frankreich und Deutschland in die Runde der letzten vier nach.

Für die Deutschen ist der Weg ins Semifinale alles andere als ein gemütlicher. Die Elf von Teamchef Antonio Di Salvo gewinnt gegen die Altersgenossen aus Italien mit 3:2 nach Verlängerung. Die gesamte Verlängerung bestreitet die DFB-U21 dabei in doppelter Überzahl.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit eröffnet der italienische England-Legionär Luca Koleosho nach einem schönen Solo den Torreigen (58.). Nick Woltemade köpft aber nur zehn Minuten später zum Ausgleich ein (68.).

Gleich zwei Italiener fliegen

Die Schlussphase der regulären Spielzeit ist eine extrem turbulente. Zunächst wird der italienische Stürmer Wilfried Gnonto mit Gelb-Rot ausgeschlossen (81.), dann schießt Nelson Weiper die Deutschen vermeintlich Richtung Halbfinale (87.).

Nach einer weiteren Gelb-Roten gegen die Italiener in Form von Mattia Zanotti (90.) spricht überhaupt nichts mehr für Italien, ehe Giuseppe Ambrosino zu einem Freistoß aus 20 Metern antritt und diesen wunderschön versenkt (90.+6).

In der Verlängerung werden bei Deutschland Neo-Sturm-Kicker Tim Oermann sowie der gebürtige Vorarlberger Paul Wanner eingewechselt.

Italien konzentriert sich nur mehr darauf, sich ins Elfmeterschießen zu retten. Beinahe gelingt das auch, ehe Merlin Röhl mit einem wuchtigen Schuss doch noch das 3:2 für Deutschland erzielt (117.).

Frankreich kämpft sich nach zweifachem Rückstand zurück

Auch Frankreich kommt mit einem 3:2-Sieg ins Halbfinale. Die junge "Equipe Tricolore" bezwingt Dänemark mit diesem Ergebnis.

Dabei führen die Dänen zwei Mal in diesem Spiel dank Toren von Clement Bischoff (18.) und Oliver Sörensen (49.). Djaoui Cisse (44.) bzw. Quentin Merlin (84.) gleichen aber jeweils aus.

Unmittelbar nach dem zweiten Ausgleichstreffer gehen die Franzosen in Form von Mathys Tel erstmals in diesem Spiel in Führung (85.). Diese reicht bis zum Abpfiff.

Bei Dänemark werden in Halbzeit zwei die Sturm-Spieler William Böving und Tochi Chukwuani eingetauscht.

