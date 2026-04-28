Ex-"Bulle" über Salzburg: "Viele Ausländer wurden verjagt"

Im Jahr 2023 legte der FC Red Bull Salzburg laut "transfermarkt.at" 2,75 Millionen Euro für Nicolo Turco vom FC Juventus hin.

Der Stürmer galt als vielversprechendes Talent, setzte sich in der Mozartstadt aber nie durch.

Nach einer Milan-Leihe in der Saison 2024/25 löste er im Sommer 2025 seinen Vertrag in Salzburg auf.

Mittlerweile läuft der 22-Jährige in der Serie D für Derthona auf.

Freund-Abgang änderte alles

Jetzt spricht Turco gegenüber "Tuttosport" offen über seine Salzburg-Zeit.

"Sie haben mich dort geblendet: Ich habe die Einrichtungen gesehen und war sprachlos. Es ist eine Talentschmiede: Haaland, Mané, Adeyemi und Upamecano sind von dort hervorgegangen; sie haben ein Projekt um mich herum aufgebaut."

Schnell änderte sich aber die Sachlage in Salzburg. "Als ich ankam, gab es innerhalb von zwei Wochen einen Wechsel des Sportdirektors: Christoph Freund ging zum FC Bayern München, und da begannen die Probleme für mich und für Ausländer im Allgemeinen."

Wurden Österreicher bevorzugt?

Turco spricht von einem Wechsel in Salzburg. "Der Verein reorganisierte seine gesamte Jugendarbeit: Er verlagerte seinen Schwerpunkt und bevorzugte Österreicher und Salzburger Jugendspieler deutlich. Viele Ausländer wurden langsam verjagt", so der Italiener.

Dabei will er nicht nur von sich selbst sprechen. Alessandro Ciardi sei es ähnlich ergangen.

Gerade in Italien sei es ein Problem, dass heimische Spieler nicht wie in Salzburg beschützt werden. "In Österreich ist der Schutz einheimischer Talente unglaublich. Wir haben Angst vor den Italienern. Jeder will sofort gewinnen; alles dreht sich ums Gewinnen oder den Klassenerhalt. Die Talente sind da, aber sie bekommen keine Chance, sich zu beweisen", meint Turco zum italienischen Nachwuchs.

Turco lief in Österreich 13 Mal in der ADMIRAL 2. Liga für Salzburgs Kooperationsverein FC Liefering auf. Für einen Einsatz bei den Profis reichte es nie.