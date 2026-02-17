Klopp über Letsch-Aus: "Müssen anders Fußball spielen"

Jürgen Klopp geht "fremd": Der Head of Global Soccer bei Red Bull stattet dieser Tage den Olympischen Winterspielen in Italien einen Besuch ab.

Während Klopp am Nachmittag beim Biathlon in Antholz vorbei schaute, verkündete der FC Red Bull Salzburg die Entlassung von Trainer Thomas Letsch.

"Wenn man auf Platz eins steht, kann man nicht sagen, dass die Entlassung überfällig war. Aber solche Dinge passieren normalerweise auch nicht über Nacht", erklärt Klopp am Abend im Rahmen seines Besuchs im Austria House in Cortina d'Ampezzo.

Klopp: "Wir müssen auch ein bisschen anders Fußball spielen"

Der Deutsche betont, dass er keine Entscheidungen in Salzburg treffen könne, aber sehr wohl gewisse Dinge besprochen wurden.

"Thomas ist ein toller Trainer, aber ich glaube, dass man in Salzburg einfach nochmal sehen wollte: Was kann man mit frischem Wind aus der Saison machen. Es ist schon so, dass man sagt, wir müssen auch ein bisschen anders Fußball spielen und das versuchen wir jetzt", so Klopp.

Der Head of Global Soccer der "Bullen" gibt zu "gar nicht zu wissen, was alles bekanntgegeben wurde".

"Der Nachfolger noch nicht?", fragt Klopp bei den anwesenden Medien nach und grinst: "Bin ich froh, dass ich den noch nicht preisgegeben habe..."