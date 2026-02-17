NEWS

Klopp über Letsch-Aus: "Müssen anders Fußball spielen"

Der Head of Global Soccer von Red Bull äußert sich am Rande seines Besuchs bei den Olympischen Spielen über die Trainer-Entlassung in Salzburg.

Klopp über Letsch-Aus: "Müssen anders Fußball spielen" Foto: © GEPA
Daniela Kulovits
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jürgen Klopp geht "fremd": Der Head of Global Soccer bei Red Bull stattet dieser Tage den Olympischen Winterspielen in Italien einen Besuch ab.

Während Klopp am Nachmittag beim Biathlon in Antholz vorbei schaute, verkündete der FC Red Bull Salzburg die Entlassung von Trainer Thomas Letsch.

"Wenn man auf Platz eins steht, kann man nicht sagen, dass die Entlassung überfällig war. Aber solche Dinge passieren normalerweise auch nicht über Nacht", erklärt Klopp am Abend im Rahmen seines Besuchs im Austria House in Cortina d'Ampezzo.

Klopp: "Wir müssen auch ein bisschen anders Fußball spielen"

Der Deutsche betont, dass er keine Entscheidungen in Salzburg treffen könne, aber sehr wohl gewisse Dinge besprochen wurden.

"Thomas ist ein toller Trainer, aber ich glaube, dass man in Salzburg einfach nochmal sehen wollte: Was kann man mit frischem Wind aus der Saison machen. Es ist schon so, dass man sagt, wir müssen auch ein bisschen anders Fußball spielen und das versuchen wir jetzt", so Klopp.

Der Head of Global Soccer der "Bullen" gibt zu "gar nicht zu wissen, was alles bekanntgegeben wurde".

"Der Nachfolger noch nicht?", fragt Klopp bei den anwesenden Medien nach und grinst: "Bin ich froh, dass ich den noch nicht preisgegeben habe..."

Alle bisherigen Trainer in der Ära Red Bull Salzburg

Kurt Jara (AUT)

Slideshow starten

33 Bilder

Mehr zum Thema

Alle Salzburg-Trainer in der Ära Red Bull

Alle Salzburg-Trainer in der Ära Red Bull

Bundesliga
Offiziell! Salzburg trennt sich von Letsch

Offiziell! Salzburg trennt sich von Letsch

Bundesliga
195
Dritte Entlassung nach GAK-Duell: Auch Letsch erwischt es

Dritte Entlassung nach GAK-Duell: Auch Letsch erwischt es

Bundesliga
4
Derby-Skandal: Und was jetzt?

Derby-Skandal: Und was jetzt?

Bundesliga
51
Berater verrät: Jürgen Klopp wäre fast Salzburg-Trainer geworden

Berater verrät: Jürgen Klopp wäre fast Salzburg-Trainer geworden

Bundesliga
33
Gold-Boost & Revanche-Gelüste: Doppelzimmer greift im Slalom an

Gold-Boost & Revanche-Gelüste: Doppelzimmer greift im Slalom an

Olympia
1
These: Dortmund braucht Sabitzer eigentlich gar nicht

These: Dortmund braucht Sabitzer eigentlich gar nicht

Champions League
4

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Thomas Letsch Jürgen Klopp LAOLA1+ Daniela Kulovits