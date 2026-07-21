Auch LaLiga-Präsident fordert Rücktritt von FIFA-Boss Infantino

Gianni Infantino sollte als FIFA-Präsident zurücktreten, weil er die "Fußballindustrie zerstört", indem er internationale Wettbewerbe ausweitet, sagte LaLiga-Präsident Javier Tebas am Montag.

Es ist nicht das erste Mal, dass er Infantino wegen der Überlastung von Spielplänen und der Prüfung eines Vorschlags zur Erweiterung der WM 2030 von 48 auf 64 Teams kritisiert.

"Die Erhöhung der Anzahl von Nationalmannschaften ergibt keinen Sinn. Die Fußballindustrie ist nicht nur die Weltmeisterschaft, die das wichtigste Ereignis ist. Aber nicht alles kann sich um die Weltmeisterschaft drehen", sagte Tebas gegenüber der "Gazzetta dello Sport".

"System im Kern verrottet"

"Meiner Meinung nach ist seine Zeit abgelaufen", sagte er über Infantino.

"Er hat jedoch die Unterstützung des Systems und der Verbände, also gibt es nicht viel mehr hinzuzufügen, oder? Es gibt keinen Gegenkandidaten, niemand will antreten, nur um zu verlieren. Das ist das System und es ist im Kern verrottet."

"Er sollte nicht bleiben, aber er wird nicht gehen. Ich habe viele Leute gehört, die gegen Infantino sind. Sie sagen es, aber dann tun sie nichts. Ich weiß nicht, was schlimmer ist: das Schweigen oder die Komplizenschaft, denn diejenigen, die schweigen, sind sich des Schadens, den der Fußball erleidet, voll bewusst."

Die südamerikanische Fußballkonföderation CONMEBOL hat einen offiziellen Vorschlag zur Erweiterung der WM 2030 auf 64 Teams eingereicht. Die Weltmeisterschaft ist bereits als die umfangreichste Austragung angesetzt, mit sechs Gastgebern auf drei Kontinenten.

"Es ist der nationale Wettbewerb, der diesen Sport am Leben erhält", fügte Tebas hinzu. "Sie zerstören die Fußballindustrie, die Zehntausende von Arbeitsplätzen schafft, für ein Ereignis, das 40 Tage dauert und eine Minderheit von Spielern involviert."

"Trinkpausen sind eine Lüge"

Er kritisierte auch den Weltfußballverband FIFA wegen der neuen Trinkpausen, die bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft eingeführt wurden, sowie die verlängerte Halbzeitpause von 27 Minuten – statt der üblichen 15 – während des Finales, bei dem Spanien Argentinien mit 1:0 besiegte.

Die Trinkpausen zur Mitte jeder Halbzeit wurden eingeführt, um den Spielern bei der Bewältigung der Sommerhitze in den USA, Kanada und Mexiko zu helfen. Kritiker bemängeln jedoch, dass sie unbeabsichtigte Folgen hatten, den Spielfluss störten und den Trainern die Möglichkeit gaben, das Spiel taktisch zu ihren Gunsten zu beeinflussen.

"Die FIFA arrangiert die Dinge nach Belieben, nach ihren Wünschen, für ihre eigenen Interessen – sicherlich nicht für den Fußball", sagte Tebas. "Trinkpausen sind eine Lüge. Wir haben sie in La Liga, aber nur, wenn es wirklich heiß ist. Hier hatten die Spielfelder in Dallas, Los Angeles und Atlanta eine Klimaanlage. Es war eine Lüge – und nur eine Werbepause."

Infantino kündigte im April an, dass er sich für eine Wiederwahl für eine vierte Amtszeit als Präsident bewerben werde. Die Abstimmung für die Periode 2027 bis 2031 ist für den 18. März in Marokko angesetzt.