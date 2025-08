Wallner war Street-Soccer-Weltmeister ehe seine durchaus turbulente Bundesliga-Karriere (100 Tore) begann.

Der Grazer spielte als 16-Jähriger in der Champions League für Sturm Graz gegen Inter Mailand und streifte später auch die Trikots von Rapid, Admira, Austria, LASK, Salzburg, Wacker Innsbruck und Grödig über.

Der talentierte Stürmer blieb bei seinen Auslands-Engagements in Deutschland (Hannover 96 und RB Leipzig), Schottland sowie Griechenland eher glücklos.

Als Trainer machte sich Wallner an der Seite von Joachim Standfest einen Namen. Zuletzt bereitete das Duo im Auftrag der Sportgewerkschaft "younion" im VIVA Landessportzentrum Steinbrunn im Bürgenland über 30 vertragslose Spielerinnen und Spieler auf mögliche neue Aufgaben vor.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - erzählt Roman Wallner warum seine Stürmer-Karriere so viele Hoch und Tiefs zu verbuchen hatte, was er aktuell plant und wie er die Entwicklungen bei seinen Ex-Vereinen in der heimischen Bundesliga beurteilt.

Wie Ogris die Europacup-Aufgaben der heimischen Vereine einschätzt und warum Wallner im Schlager Sturm gegen Rapid auf ein Unentschieden tippt, erklären die beiden in der 154. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).