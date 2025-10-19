Stöger sauer: "Die Konsequenz war nicht bei allen zu sehen"

Der Auftritt in Salzburg machte Hoffnung, dass das Ergebnis-Loch nur eine Phase des SK Rapid sein würde, die sich mit einer Länderspielpause abschütteln lässt. Aber das 0:2 gegen den LASK war ein großer Schritt in die falsche Richtung.

Defensiv anfällig für schnelle Gegenstöße, offensiv ideen- und harmlos. Auch vom Willen zum Kampf war über zu lange Strecken der 90 Minuten nichts zu sehen. Jetzt bahnt sich in Hütteldorf doch die Gefahr an, dass eine Krise ins Haus steht.

Der LASK stand defensiv kompakt und zermürbte das offensiv aktuell zu harmlose Rapid damit, konnte dann im schnellen Umschaltspiel offene Räume im Mittelfeld nutzen. Dass dann die Zweikämpfe von der ersten bis - insbesondere - zur letzten Reihe nicht gewonnen wurden, tat sein übriges.

"Das ist, was mich am meisten stört"

Das reichte schon zur taktischen Aufarbeitung des LASK-Erfolgsrezeptes. Viel mehr als das verlorene Duell mit Didi Kühbauer an der Seitenlinie beschäftigte Peter Stöger aber die Kampfbereitschaft seiner Mannschaft.

"Didi ist ein richtig guter Coach, hat auch seine Ideen. Aber in erster Linie haben wir schon viel dazu beigetragen, es ihnen mit ihrer Spielidee relativ leicht zu machen", kritisierte der Rapid-Trainer.

"Diese Konsequenz und Spannung, die in so einem Spiel notwendig ist, war nicht bei allen zu sehen. Das ist, was mich am meisten stört. Dann hast du in einer Liga, in der alle Ergebnisse knapp sind, auch keine Chance, dass du die Spiele gewinnst."

Seidl: "Ein langer Ball vom Gegner und wir waren offen"

Auch der Kapitän, der nach 65 Minuten für Tobias Gulliksen weichen musste, konnte sich die klare Niederlage auf kämpferischer Seite nicht erklären. Mit mehr Gegenhalten wäre es für den LASK nicht so leicht geworden.