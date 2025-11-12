NEWS

Salzburg nimmt angeblich Teamspieler Montenegros ins Visier

Der österreichische Vizemeister denkt wohl an einen 23-jährigen Mittelfeld-Mann aus der serbischen Liga.

Der österreichische Vizemeister FC Red Bull Salzburg dürfte sich für einen 23-jährigen Mittelfeld-Mann interessieren.

Laut "Fußballeuropa.com" interessieren sich die Mozartstädter für Milan Vukotic von Partizan Belgrad. Weiters werde der "Zehner" von VfB Stuttgart beobachtet.

Der 23-Jährige verbucht in der laufenden Saison in 21 Spielen fünf Treffer und sieben Assists. Im Jänner 2025 wechselte er von Buducnost Podgorica (Montenegro) zu Partizan.

Dort steht der siebenfache Nationalspieler noch bis 2029 unter Vertrag. Entsprechend billig dürfte der 23-Jährige nicht werden. Dem Bericht zufolge verlange Partizan zwischen sechs bis acht Millionen Euro.

