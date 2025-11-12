NEWS

Pacult-Aus beim WAC!

Der ÖFB-Cup-Sieger trennt sich nach gerade einmal fünf Spielen wieder vom Wiener.

Pacult-Aus beim WAC! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Peter Pacult ist nicht mehr Trainer des Wolfsberger AC!

Das verkünden die Lavanttaler am Mittwoch. "Nach eindringlichen Gesprächen zwischen Präsident Dietmar Riegler und Cheftrainer Peter Pacult ist man beidseitig zum Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden", heißt es.

Damit verlässt der Wiener den Klub nach gerade einmal fünf Spielen. Mitte Oktober trat der 66-Jährige die Nachfolge von Didi Kühbauer an.

In der ADMIRAL Bundesliga bezwang er Meister Sturm auswärts (3:1), holte in drei Heimspielen zwei Niederlagen gegen Hartberg (1:2) und Ried (1:2) und eine Punkteteilung gegen die WSG Tirol (0:0).

Im UNIQA ÖFB-Cup schaltete man Amstetten aus (3:2 n.V.).

Update: Mittlerweile hat der WAC mit Ismail Atalan bereits einen neuen Cheftrainer präsentiert >>>

Admiral Bundesliga Fußball Wolfsberger AC Peter Pacult