Die Wahl zum Tor des Monats Oktober in der ADMIRAL 2. Liga ist entschieden!

Mit einem sensationellen Treffer gegen die Young Violets begeistert Luka Sandmayr die Community und setzt sich bei der von ADMIRAL und LAOLA1 durchgeführten Abstimmung durch.

Der 26-Jährige holt mit 45 Prozent der Stimmen den Sieg. Komplettiert wird das Podest von Admira-Talent Nadir Ajanovic und Wels-Spielmacher Albin Gashi.

Hier die fünf schönsten Tore im Oktober: