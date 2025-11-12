Tor des Monats

Sandmayr-Volley ist euer Tor des Monats

ADMIRAL Hüttengaudi – Luka Sandmayr holt sich mit seinem Traumtor die Krone.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Wahl zum Tor des Monats Oktober in der ADMIRAL 2. Liga ist entschieden!

Mit einem sensationellen Treffer gegen die Young Violets begeistert Luka Sandmayr die Community und setzt sich bei der von ADMIRAL und LAOLA1 durchgeführten Abstimmung durch.

Der 26-Jährige holt mit 45 Prozent der Stimmen den Sieg. Komplettiert wird das Podest von Admira-Talent Nadir Ajanovic und Wels-Spielmacher Albin Gashi.

Hier die fünf schönsten Tore im Oktober:

Mbuyis Vorgänger: Die letzten 20 LigaZwa-Torschützenkönige

Sanel Kuljic (2004/05)
Ivica Vastic (2005/06)

Slideshow starten

24 Bilder

Mehr zum Thema

Choreo-Meisterwerk in der Südstadt

Choreo-Meisterwerk in der Südstadt

LAOLA1
1
Klagenfurt: "2. Liga-Zulassung steht und fällt mit Prognose"

Klagenfurt: "2. Liga-Zulassung steht und fällt mit Prognose"

2. Liga
9
Pacult-Aus beim WAC!

Pacult-Aus beim WAC!

Bundesliga
UEFA-Beschwerde! Türkischer Klub geht gegen Schiedsrichter vor

UEFA-Beschwerde! Türkischer Klub geht gegen Schiedsrichter vor

Europa League
1
Verletzt! Salzburg-Goalie muss ÖFB-U21 absagen

Verletzt! Salzburg-Goalie muss ÖFB-U21 absagen

ÖFB-Team
5
St. Pölten ist gegen Chelsea ohne jede Chance

St. Pölten ist gegen Chelsea ohne jede Chance

Frauen-Fußball
2
Gerüchteküche brodelt: Kommt es zum Zidane-Comeback?

Gerüchteküche brodelt: Kommt es zum Zidane-Comeback?

International
4
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball SV Austria Salzburg Hüttengaudi Tor des Monats Luka Sandmayr Young Violets Austria Wien FC Hertha Wels Albin Gashi Luca Hassler Kapfenberger SV Nadir Ajanovic Admira Wacker Marcel Stöger