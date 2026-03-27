Wirtz-Festspiele: Deutschland siegt im Test gegen die Schweiz

Deutschland feiert im Testspiel gegen die Schweiz einen 4:3-Erfolg.

Die Nagelsmann-Elf wird in Basel von einem überragenden Florian Wirtz getragen, der an allen vier Treffern beteiligt ist.

Deutschland beginnt schwungvoll und hat in den ersten 15 Minuten durch Havertz und Gnabry zwei gute Gelegenheiten. Der erste Treffer gelingt aber den Eidgenossen.

Schlotterbeck fabriziert einen Fehlpass, Xhaka bedient Ndoye und der trifft ins kurze Eck (17.). Keine zehn Minuten später gleicht Tah nach einer Wirtz-Ecke aus (26.).

Deutschland ist weiter das optisch bessere Team, doch die Schweiz geht erneut in Führung. Embolo köpft eine Widmer-Flanke ein (41.). Noch vor dem Pausentee gleicht Gnabry nach einem herrlichen Zuspiel von Wirtz wieder aus (45.+2).

Wirtz mit zwei Traumtoren

Auch in Hälfte zwei geht der muntere Schlagabtausch weiter. Wirtz zeigt sich in bester Spiellaune und trifft nun auch selbst. Der Liverpool-Akteur trifft nach einer Ecke per Traumtor von der Strafraumgrenze zur erstmaligen deutschen Führung in diesem Spiel (61.).

Danach wird das Spiel ein wenig ruhiger, ehe es in der Schlussphase wieder rundgeht. Zunächst gleicht Monteiro mit einem strammen Schuss aus - 3:3 (79.). Doch die Messe ist noch nicht gelesen. Wirtz wiederholt sein Kunststück von zuvor und erzielt ein weiteres Traumtor aus 16 Metern exakt in den Winkel (86.).

Am Ende gehen die Deutschen durchaus verdient als 4:3-Sieger vom Rasen.