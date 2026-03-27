Österreichs U21 unterliegt Belgien spät in EM-Quali

Österreichs U21-Nationalteam muss sich in der EM-Qualifikation für die Endrunde 2027 in Albanien und Serbien in Gruppe I 0:1 gegen Belgien geschlagen geben.

Die erste Halbzeit beginnt mit der ersten Chance für Belgien. Noubi kommt zum Abschluss (3.), Jungwirth kann jedoch parieren. Kurz darauf (6.) kommt Puczka nach einer Ecke zum Ball, wird jedoch nicht gefährlich.

Weiter geht es lange ohne große Highlights. Österreich versucht, den Gegner immer wieder zu Fehlern zu zwingen, kann die gewonnenen Bälle jedoch noch nicht in große Chancen umwandeln.

Auch Belgien geht es ähnlich, in einem intensiven und sehr körperbetonten Spiel kommen die Hausherren kaum zu großen Chancen.

Nach einer halben Stunde bekommt Österreich nach einem Foul von Smets an Adewumi einen Freistoß aus guter Position zugesprochen, doch auch dieser bringt keine Gefahr.

Chancenarme erste Halbzeit

Das Heimteam hat mehr Ballbesitz, kann diesen jedoch kaum nutzen. Die letzte Chance in der ersten Hälfte hat Belgien. Baddette wird geschickt, Jungwirth ist jedoch zur Stelle.

Somit geht es in einer chancenarmen Begegnung mit 0:0 in die Pause.

Belgien vergibt Elfmeter

Kurz nach der Pause (51.) geht die Möglichkeit nach einem Freistoß von Noubi über das Tor. Wenig später ist es Sabbe, der vergibt. Österreich steht tief und versucht zu verteidigen.

Nach 60 Minuten kommt es dann zum ersten Torschuss, Vermant prüft Jungwirth, der ohne Probleme klärt.

Vier Minuten später gibt es nach einem Foul von Adewumi an Vermant Elfmeter für die Hausherren. Der Gefoulte knallt den Ball gegen die Querlatte, somit bleibt es beim 0:0. Die Belgier werden jedoch gefährlicher.

Später Treffer zum Belgien-Sieg

In der 74. ist es dann Mbangula der den Ball nur knapp rechts neben das Tor schießt. Die Fehler der Österreicher häufen sich. Kurz vor Schluss (88.) jubelt dann Belgien. Vermeeren trifft, nachdem der Ball von Schopp direkt zu ihm springt, ins rechte Eck.

Das ÖFB-U21-Nationalteam muss sich somit 0:1 gegen Belgien geschlagen geben. Am Dienstag geht es in Ried gegen Belarus.

Das Heimteam (10 Punkte) liegt somit in der Tabelle als Führender drei Punkte vor dem zweitplatzierten ÖFB-Team (7 Punkte), der Gruppenerste qualifiziert sich fix für die EM, auch der beste Gruppenzweite ist dabei.