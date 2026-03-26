Brasilien Brasilien BRA Frankreich Frankreich FRA
Endstand
1:2
0:1 , 1:1
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NEWS

In Unterzahl! Frankreich schlägt Brasilien im Test

Der Weltmeister von 2018 besiegt den Weltmeister von 2002 in einem Testspiel in den Vereinigten Staaten. Die Superstars sorgen für den Unterschied.

In Unterzahl! Frankreich schlägt Brasilien im Test Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Frankreich startet das WM-Jahr 2026 mit einem Prestige-Erfolg!

"Les Bleus" setzt sich in einem Freundschaftsspiel in Foxborough (USA) gegen Brasilien mit 2:1 durch. Und das, obwohl der Weltmeister von 2018 fast eine ganze Halbzeit in Unterzahl agieren muss.

Superstar Mbappe bringt den Favoriten nach einer knappen halben Stunde in Front (32.).

Upamecano fliegt, Ekitike trifft

Kurz nach Seitenwechsel schwächt sich die Deschamps-Elf selbst, als der Ex-Salzburger Upamecano nach einer Notbremse Rot sieht (55.). Trotzdem erzielt Liverpool-Angreifer Ekitike kurze Zeit später das 2:0 (65.).

In der Schlussphase drückt Brasilien nochmal auf den Anschlusstreffer und erzielt diesen auch durch den mitaufgerückten Innenverteidiger Bremer (78.).

Am Ende bleibt es beim 2:1 aus Sicht von Frankreich.

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