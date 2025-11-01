NEWS

Todesdrohung gegen 12-jährigen Schiedsrichter

"Nach der Schule bist du tot", soll ein Spieler geschimpft haben, während der Nachwuchs-Referee das Spielfeld weinend verließ.

Unschöne Szenen bei einem D-Jugend-Spiel auf einem Sportplatz in Bayern.

Laut der Schiedsrichtergruppe Erding kam es bei einem Spiel zwischen der SpVgg Altenerding und der SG FC Fraunberg zu Anfeindungen gegenüber einem gerade erst 12 Jahre alten Schiedsrichter.

"Ich gehe mit dir auf dieselbe Schule. Am Montag brauchst du dich gar nicht zu verstecken – nach der Schule bist du tot", soll ein Spieler von der SG FC Fraunberg dem Unparteiischen gedroht haben, wie mehrere Zeugen bestätigen. Schon davor soll es zu weiteren Beschimpfungen gekommen sein, unter anderem vom Gäste-Trainer.

Ein Spieler bereits gesperrt

Am Ende habe der 12-jährige Referee das Feld unter Tränen verlassen. Die Mutter des Schiedsrichters sowie ein Verantwortlicher der SpVgg Altenerding hätten eine größere Eskalation verhindert, so heißt es.

Der Bayrische Fußball-Verband bestätigt indes Ermittlungen wegen des Verdachts der Todesdrohung. Zudem wird bekanntgegeben, dass ein Spieler von der SG FC Fraunberg mit sofortiger Wirkung vorläufig gesperrt wurde.

