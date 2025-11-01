TSV Hartberg TSV Hartberg HTB FK Austria Wien FK Austria Wien FAK
Heute 17:00 Uhr
Bundesliga heute: TSV Hartberg - FK Austria Wien

Am 12. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga gastiert die Wiener Austria in der Südstadt beim TSV Hartberg. Für die Hartberger ist es das letzte Heimspiel in der Datenpol-Arena. LIVE-Infos:

Die 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga bringt am Samstag das Duell zwischen dem TSV Hartberg und dem FK Austria Wien (ab 17 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Oststeirer warten nach dem torlosen Remis gegen Tabellenschlusslicht GAK weiter auf den ersten Sieg seit Mitte September bei der SV Ried. Gegen die "Veilchen" hatte man im ersten Saisonduell die Nase vorne und konnte die Favoritner mit 3:1 in die Schranken weisen.

Ob sich die Elf von Stephan Helm revanchieren wird können, bleibt jedoch abzuwarten. Denn durch das 0:3 gegen Red Bull Salzburg erlitt man einen weiteren Dämpfer und hofft auf eine erneute Trendwende. Gespielt wird erneut in der Südstadt, dem Ausweichquartier der Hartberger.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

Zum LIVE-Ticker:

