Die 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga bringt am Samstag das Duell zwischen dem TSV Hartberg und dem FK Austria Wien (ab 17 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Oststeirer warten nach dem torlosen Remis gegen Tabellenschlusslicht GAK weiter auf den ersten Sieg seit Mitte September bei der SV Ried. Gegen die "Veilchen" hatte man im ersten Saisonduell die Nase vorne und konnte die Favoritner mit 3:1 in die Schranken weisen.

Ob sich die Elf von Stephan Helm revanchieren wird können, bleibt jedoch abzuwarten. Denn durch das 0:3 gegen Red Bull Salzburg erlitt man einen weiteren Dämpfer und hofft auf eine erneute Trendwende. Gespielt wird erneut in der Südstadt, dem Ausweichquartier der Hartberger.

