Grazer AK Grazer AK GAK SCR Altach SCR Altach ALT
Heute 17:00 Uhr
Bundesliga heute: GAK - SCR Altach

Am 12. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga trifft der GAK zu Hause auf den SCR Altach. LIVE-Infos:

Zum Rückrunden-Auftakt des Grunddurchgangs in der ADMIRAL Bundesliga empfängt der GAK am Samstag den SCR Altach (ab 17 Uhr/LIVE-Ticker >>>)!

Nach elf gespielten Runden steht die Elf von Ferdinand Feldhofer noch ohne Sieg da und liegt mit sechs Zählern am Tabellenende. Gegen Altach will man den Bann endlich brechen und erstmals über drei Punkte jubeln.

Einfach wird besagtes Vorhaben gegen die Vorarlberger jedoch nicht. Denn Altach holte zuletzt ein 2:2 in Salzburg und remisierte ebenfalls gegen Hartberg. Damit sind die Gäste, die in der Tabelle mit 14 Punkten auf Rang sechs liegen, wohl der klare Favorit.

