NEWS

Bundesliga heute: Linzer Derby zwischen Blau-Weiß Linz - LASK

Derbytime in der ADMIRAL Bundesliga! Zum Auftakt in die Rückrunde des Grunddurchgangs trifft Blau-Weiß Linz in Runde 12 zu Hause auf den LASK. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Linzer Derby zwischen Blau-Weiß Linz - LASK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Hochspannung in der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga! Zum Rückrundenauftakt des Grunddurchgangs trifft Blau-Weiß Linz am Samstag auf Stadtrivale LASK (ab 17 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Gastgeber zogen im ersten Saisonduell in der Raiffeisen-Arena mit 0:2 den Kürzeren und brennen auf Revanche. Die Truppe von Mitja Mörec wartet allerdings seit dem Sieg bei der Wiener Austria auf einen vollen Erfolg.

Ganz anders läuft es hingegen für die Athletiker, die seit der zweiten Amtszeit von Cheftrainer Didi Kühbauer zuletzt gegen Rapid und den GAK gewinnen konnten. Dennoch liegt der LASK in der Tabelle weiter nur auf Platz neun, Blau-Weiß ist Elfter.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

Das Linzer-Derby im LIVE-Ticker:

VIDEO: Die Linzer Derby-Überläufer

