2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Hertha Wels - SW Bregenz

Der Aufsteiger Wels empfängt SW Bregenz an Spieltag zwölf der ADMIRAL 2. Liga. LIVE-Stream:

An Spieltag zwölf der ADMIRAL 2. Liga kommt es am Samstag zum Duell zwischen dem FC Hertha Wels und Schwarz-Weiß Bregenz (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

In der letzten Runde verloren die Welser gegen den SV Stripfing mit 3:4 und so zum dritten Mal innerhalb der letzten fünf Partien.

Die Vorarlberger sind mit nur drei Punkten derzeit Tabellenletzter und damit akut abstiegsgefährdet. In der Liga remisierte Schwarz-Weiß zuletzt 1:1 mit Kapfenberg.

Im ÖFB-Cup unter der Woche musste man sich der SV Ried erst in der Verlängerung mit 0:1 beugen.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

