Am Samstag-Vormittag, so hieß es, solle der sportlichen Abteilung des SV Stripfing eine endgültige Entscheidung um die Zukunft des existenzbedrohten Klubs mitgeteilt werden.

Wie erwartet gehen beim aktuellen Tabellen-13. der ADMIRAL 2. Liga die Lichter aus, wie "Sky" berichtet, ist ein Konkurs beschlossene Sache. Der Antrag soll am Montag gestellt werden.

Ein letztes Spiel?

Das kommende Auswärtsspiel gegen den SKU Amstetten (Freitag, 18 Uhr) könnte eventuell noch über die Bühne gehen. Danach soll der Spielbetrieb eingestellt werden.

Wird ein Insolvenzverfahren eröffnet, wird Stripfing automatisch ans Ende der Tabelle gereiht und steht als Absteiger fest. Alle bisherigen Ergebnisse werden bei Einstellung des Spielbetriebs annulliert.

Wie es mit dem Verein danach weitergeht, ist noch offen. Betroffen sein könnte nämlich auch der Nachwuchs. Die Marchfelder betreiben gemeinsam mit Ex-Bundesligist Wiener Neustadt das Nachwuchszentrum in der "Allzeit Getreuen".

VIDEO: Stripfings letztes Spiel in LigaZwa?