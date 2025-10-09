Suche
    Testspiel JETZT im LIVE-Stream: LASK - FAC Wien

    Der LASK nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel gegen Zweitligist FAC. LIVE-Stream:

    Textquelle: © LAOLA1.at

    In der Länderspielpause kommt es am Donnerstag im voestalpine Stadion in Pasching zum Testspiel zwischen dem LASK und dem FAC (ab 12:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

    Und das am Tag, an dem Didi Kühbauer als neuer LASK-Cheftrainer präsentiert wurde >>>

    Der LASK ist nach dem 3:3-Heimremis gegen den TSV Hartberg gefordert, die defensive Anfälligkeit in den Griff zu bekommen. Die Athletiker müssen mit Lukas Jungwirth (Österreich U21), Andrés Andrade (Panama) und Valon Berisha (Kosovo) auf drei Nationalspieler verzichten.

    Der Tabellensiebte der ADMIRAL 2. Liga kommt mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck nach Pasching: Das "El Danubio" konnte der FAC auf der Hohen Warte mit 2:0 für sich entscheiden. Davor konnte man drei Mal in Folge nicht gewinnen.

    LIVE-Stream:

    Knalleffekt! Kühbauer kehrt zum LASK zurück

