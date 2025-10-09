Knalleffekt! Kühbauer kehrt zum LASK zurück

Der LASK präsentiert Didi Kühbauer am Donnerstag als neuen Cheftrainer.

Nachdem Cheftrainer Joao Sacramento Mitte September beim LASK das Handtuch warf, leitete zuletzt einmal mehr Interimscoach Maximilian Ritscher die Geschicke an der Seitenlinie der Athletiker.

Nun hat der LASK einen Nachfolger gefunden. Kühbauer unterzeichnet in Linz einen Vertrag bis Sommer 2027 inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

Gemeinsam mit Kühbauer wechselt auch dessen langjähriger Assistenzcoach Manfred Nastl zusätzlich zum bestehenden Team um Co-Trainer Maximilian Ritscher, Torwart-Trainer Philip Großalber, Athletiktrainer Leopold Angerer und Videoanalyst Mario Milanic zum LASK.

Rückkehr nach über zwei Jahren

Kühbauer, der den Wolfsberger AC in der Vorsaison sensationell zum ÖFB-Cup-Titel coachte und die Lavanttaler auf Platz zwei der Bundesliga liegend übergibt, war bereits von 2022 bis 2023 Cheftrainer des strauchelnden Traditionsklubs, nach 41 Pflichtspielen mit einem Punkteschnitt von 1,73 musste Kühbauer jedoch den Hut nehmen.

Aktuell rangiert der LASK auf dem vorletzten Tabellenrang der ADMIRAL Bundesliga (11.).

Kühbauer "die richtige Persönlichkeit" für den LASK

"Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Didi Kühbauer einen Trainer zurückholen konnten, der den Verein bestens kennt. Er steht für Leidenschaft, Klarheit und Konsequenz, nach intensiven Gesprächen war rasch klar, dass Didi die richtige Persönlichkeit ist, um die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Mit dem Wolfsberger AC haben wir Stillschweigen über die Ablösemodalitäten vereinbart", so LASK-Sportdirektor Dino Buric.

Kühbauer ergänzt: "Ich freue mich sehr, wieder beim LASK zu sein. Ich habe die Zeit hier immer positiv in Erinnerung behalten – den Klub, die Fans und das Umfeld. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Team wieder Konstanz und Überzeugung in unsere Leistungen zu bringen. Ich spüre große Motivation und will diesen Verein dorthin führen, wo er hingehört."

