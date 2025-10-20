Nach Nichtantreten: Stripfinger Nachwuchsteams ausgeschlossen!

Es gibt wieder Ärger rund um den SV Stripfing!

Der Zweitligist sorgt zuletzt nicht unbedingt für gute Schlagzeilen. Neben dem Nichtantreten diverser Nachwuchsteams wandten sich nun die Spieler per offenen Brief an der Verein (hier nachlesen >>>).

In der Causa rund um den rätselhaften Verbleib der U10, U11 und U12 greift der niederösterreichische Fußballverband jetzt durch. Die drei Teams wurden offiziell aus der Meisterschaft ausgeschlossen.

"Wir nehmen die Entscheidung des NÖFV zur Kenntnis. Nach interner Abstimmung wird entschieden, ob wir gegen diese Entscheidung Protest einlegen werden", heißt es seitens Pressesprecher Christopher Krieg in der "NÖN".

Einziger Auftritt warf Fragen auf

Zwar waren alle drei Jugendteams offiziell Teil der Meisterschaft, jedoch trat einzig die U12 in einem Spiel an. Doch auch in diesem kam es zu Ungereimtheiten bei der Kontrolle der Spielerpässe.

Auch am vergangenen Wochenende war keine der drei Us im Einsatz - der Verband hat genug. Neben dem Ausschluss fällt auch eine Geldstrafe von insgesamt 1.600 Euro an.

Eben gleich ist diese Entwicklung nicht unbedeutend für den weiteren Spielbetrieb in der ADMIRAL 2. Liga, schließlich ist der Nachwuchs eines der Kriterien für ein Antreten in der 2. Liga. Die Bundesliga ist bereits an der Sache dran.