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Kontrahenten im Super-Cup-Finale in Salzburg stehen fest

Mit dem Champions-League-Triumph von Paris Saint-Germain ist auch klar, wer im August in Salzburg um den UEFA Super Cup spielen wird.

Kontrahenten im Super-Cup-Finale in Salzburg stehen fest Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am 12. August findet in Österreich ein absolutes Hammerspiel des internationalen Fußballs statt.

Genauer gesagt in der Red-Bull-Arena in Salzburg, denn dort findet in diesem Jahr das UEFA Supercup-Finale statt, in dem der Gewinner der Champions League gegen den Europa-League-Sieger spielt.

Durch den gestrigen Finalerfolg der Pariser ist auch klar, welche Mannschaften aufeinandertreffen werden, nämlich Paris Saint-Germain und Aston Villa, das die Europa League gewann.

Jeweils 7000 Tickets gehen an die beiden Finalisten, die restlichen Karten können ab der zweiten Junihälfte über die UEFA-Plattform erworben werden.

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