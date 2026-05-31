Kontrahenten im Super-Cup-Finale in Salzburg stehen fest
Mit dem Champions-League-Triumph von Paris Saint-Germain ist auch klar, wer im August in Salzburg um den UEFA Super Cup spielen wird.
Am 12. August findet in Österreich ein absolutes Hammerspiel des internationalen Fußballs statt.
Genauer gesagt in der Red-Bull-Arena in Salzburg, denn dort findet in diesem Jahr das UEFA Supercup-Finale statt, in dem der Gewinner der Champions League gegen den Europa-League-Sieger spielt.
Durch den gestrigen Finalerfolg der Pariser ist auch klar, welche Mannschaften aufeinandertreffen werden, nämlich Paris Saint-Germain und Aston Villa, das die Europa League gewann.
Jeweils 7000 Tickets gehen an die beiden Finalisten, die restlichen Karten können ab der zweiten Junihälfte über die UEFA-Plattform erworben werden.