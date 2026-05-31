Kontrahenten im Super-Cup-Finale in Salzburg stehen fest

Am 12. August findet in Österreich ein absolutes Hammerspiel des internationalen Fußballs statt.

Genauer gesagt in der Red-Bull-Arena in Salzburg, denn dort findet in diesem Jahr das UEFA Supercup-Finale statt, in dem der Gewinner der Champions League gegen den Europa-League-Sieger spielt.

Durch den gestrigen Finalerfolg der Pariser ist auch klar, welche Mannschaften aufeinandertreffen werden, nämlich Paris Saint-Germain und Aston Villa, das die Europa League gewann.

Jeweils 7000 Tickets gehen an die beiden Finalisten, die restlichen Karten können ab der zweiten Junihälfte über die UEFA-Plattform erworben werden.