    Streit eskaliert: Schlägerei bei Testspiel

    Bei einem Testspiel in Spanien fliegen die Fäuste - Trainer und Auswechselspieler müssen die Situation beruhigen.

    Streit eskaliert: Schlägerei bei Testspiel Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Freundschaftsspiel-Charakter hat das wohl keinen gehabt.

    Beim Vorbereitungsspiel zwischen Betis Sevilla und Como 1907 ist es zu einer Schlägerei gekommen. Grund dafür soll laut spanischen Medienberichten die harte Gangart des von Cesc Fabregas trainierten Serie-A-Klubs gewesen sein.

    In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit krachen Pablo Fornals (Sevilla) und Maximo Perrone (Como) beim Stand von 2:0 für die Italiener aneinander, Fornals verpasst seinem Gegenüber eine Ohrfeige, Perrone quittiert das seinerseits mit einem Faustschlag.

    In einem viral gegangenen Clip auf "X" ist zu sehen, wie die Situation danach eskaliert, Chucho Hernandez trifft statt den Gegner Mitspieler Natan im Gesicht. Erst das Einschreiten einiger Mit- und Auswechselspieler sowie der Trainer kann die Gemüter beruhigen.

    Nach einer kurzen Unterbrechung geht die Partie ohne den beiden Streithähnen weiter, schlussendlich setzt sich Como mit 3:2 durch.

    Nicht mit von der Partie ist Italien-Legionär Matthias Braunöder: Der 23-jährige Mittelfeldspieler ist bereits zuvor an Serie-B-Team SSC Bari verliehen worden (Alle Infos>>>).

