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SMS Hetzendorf krönt sich in Fürstenfeld zum Schülerliga-Meister
Die Wiener feiern im Finale einen Erfolg gegen eine steirische Schule und gewinnen damit die 49. Bundesmeisterschaft der Sparkasse Schülerliga.
Die SMS Hetzendorf krönt sich zum diesjährigen Sparkasse-Schülerliga-Meister!
In der Gruppe setzt sich das BG/Borg HIB Liebenau noch durch, während die Schüler aus der Bundeshauptstadt Zweiter werden. Im Finale gibt es dann die Revanche.
Die Wiener setzen sich im Endspiel 2:0 gegen die Schule aus Graz durch.
Torschützen im Finale der 49. Bundesmeisterschaft sind Rinor Muji (33.) und Ramo Sinanovic (50.).