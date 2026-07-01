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SMS Hetzendorf krönt sich in Fürstenfeld zum Schülerliga-Meister

Die Wiener feiern im Finale einen Erfolg gegen eine steirische Schule und gewinnen damit die 49. Bundesmeisterschaft der Sparkasse Schülerliga.

SMS Hetzendorf krönt sich in Fürstenfeld zum Schülerliga-Meister Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die SMS Hetzendorf krönt sich zum diesjährigen Sparkasse-Schülerliga-Meister!

In der Gruppe setzt sich das BG/Borg HIB Liebenau noch durch, während die Schüler aus der Bundeshauptstadt Zweiter werden. Im Finale gibt es dann die Revanche.

Die Wiener setzen sich im Endspiel 2:0 gegen die Schule aus Graz durch.

Torschützen im Finale der 49. Bundesmeisterschaft sind Rinor Muji (33.) und Ramo Sinanovic (50.).

Die Spiele im Video:

Diese ÖFB-Spieler zeigten einst in der Schülerliga auf

Marcel Sabitzer
Phillipp Mwene

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