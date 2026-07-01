SMS Hetzendorf krönt sich in Fürstenfeld zum Schülerliga-Meister

Die SMS Hetzendorf krönt sich zum diesjährigen Sparkasse-Schülerliga-Meister!

In der Gruppe setzt sich das BG/Borg HIB Liebenau noch durch, während die Schüler aus der Bundeshauptstadt Zweiter werden. Im Finale gibt es dann die Revanche.

Die Wiener setzen sich im Endspiel 2:0 gegen die Schule aus Graz durch.

Torschützen im Finale der 49. Bundesmeisterschaft sind Rinor Muji (33.) und Ramo Sinanovic (50.).

Die Spiele im Video: