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Fußball-Österreich trauert: Alfred Tatar ist tot

Der ehemalige Trainer und Kult-Experte ist im Alter von 62 Jahren verstorben.

Fußball-Österreich trauert: Alfred Tatar ist tot Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Alfred Tatar ist verstorben.

Wie seine Familie dem "Kurier" bestätigt, hat der ehemalige Fußball-Trainer am Donnerstag seinen Kampf gegen die Krankheit ALS verloren.

Etwa vor zweieinhalb Jahren bekam Tatar die niederschmetternde Diagnose und zog sich schließlich 2025 aus der Öffentlichkeit zurück.

Tatar wurde 62 Jahre alt.

Nach der Trainer-Karriere folgte TV-Experten-Job

Tatars letzte Station als Trainer endete 2013 beim SV Mattersburg, zuvor war er unter anderem auch bei der SV Ried, dem First Vienna FC und als Co-Trainer bei Lok Moskau tätig.

Als Spieler hatte er unter anderem für die Vienna während Zeiten von Mario Kempes, St. Pölten und den Wiener Sport-Club gespielt.

Nach seiner aktiven Karriere als Sportler beziehungsweise Coach wurde er TV-Experte bei "Sky" und erlangte dabei Kult-Status. 2025 beendete er seine Tätigkeit beim Pay-TV-Sender.

Vienna mit Sondertrikot

Erst am Dienstag hatte die Vienna ein Sondertrikot für den guten Zweck präsentiert. "Mit dieser limitierten Sonderedition unterstützt die Vienna gemeinsam mit Alfred Tatar die ALS-Forschung im Kampf gegen die Amyotrophe Lateralsklerose", hieß es dort.

Verwiesen wurde auch dort auf Tatars unverwechselbaren Humor, als er etwa im TV-Interview den Vienna-Spielstil als "Antithese zu Barcelona" und als "moderne Variante des Brechstangenfußballs" bezeichnet hatte.

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